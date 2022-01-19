İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da sabah trafiği ne durumda?

Meteoroloji ve Valiliğin saat vererek yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar başladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Hem havanın notlarını hem de İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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