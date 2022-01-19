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İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da sabah trafiği ne durumda?

A Haber
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Giriş: 19.01.2022 08:45
Meteoroloji ve Valiliğin saat vererek yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar başladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Hem havanın notlarını hem de İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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