23 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da kar yağışı başladı! Hangi bölgelerde ne kadar etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’u günler öncesinden uyarmıştı. Kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkisini göstermişti. Yoğun kar yağışı sonrası yerlerde kar tutmaya başlarken sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor. Detayları A Haber canlı yayınında A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.