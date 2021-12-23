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İstanbul’da kar yağışı başladı! Hangi bölgelerde ne kadar etkili olacak?

A Haber
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Giriş: 23.12.2021 10:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’u günler öncesinden uyarmıştı. Kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkisini göstermişti. Yoğun kar yağışı sonrası yerlerde kar tutmaya başlarken sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor. Detayları A Haber canlı yayınında A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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