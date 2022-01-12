12 Ocak 2022, Çarşamba
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İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yüksek kesimlerde başladı. Bunun yanı sıra kar yağışının etkisini gösterdiği illerden biri de Kırklareli oldu. A Haber muhabiri Filiz Uçan ve Mehmet Karataş detayları canlı yayında aktardı.