İstanbul'da kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500 T yolda kaldı

İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kar lastiği olmayan İETT otobüsü yolda kaldı. Otobüsün yardımına vatandaşlar koştu.

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İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun bir şekilde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Soğuk havanın etkisiyle yollar buz tuttu. Edinilen bilgiye göre, E-5 TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde İETT'ye ait 500T hat numaralı otobüs kar lastiği takılı olmadığı için karın etkisi ile yolda kaldı. Yolda kalan İETT otobüsünün imdadına vatandaşlar yetişti. Yolcular ve yoldan geçen sürücüler kayan otobüsü kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşların yardımı ile İETT otobüsü kaldığı yerden itilerek kurtarıldı. Karda kalan otobüs nedeni ile E-5 te trafik durdu. Kilometrelerce kuyruk oluştu.