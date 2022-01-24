24 Ocak 2022, Pazartesi
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İstanbul’da kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı!
İstanbul'da kar kazaları peş peşe geldi. Kağıthane'de sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye gitmek üzere aracına binerek yola çıkan kadın doktor, yokuş aşağıya indiği esnada kayarak 11 araca çarptı. Kaza sonucu yok trafiğe kapanırken, ölen ya da yaralanan olmadı.