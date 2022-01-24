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İstanbul’da kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı!

İHA
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Giriş: 24.01.2022 16:51
Güncelleme:24.01.2022 16:54
İstanbul'da kar kazaları peş peşe geldi. Kağıthane'de sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye gitmek üzere aracına binerek yola çıkan kadın doktor, yokuş aşağıya indiği esnada kayarak 11 araca çarptı. Kaza sonucu yok trafiğe kapanırken, ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul’da kar kazası: Cip 11 araca çarptı!
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