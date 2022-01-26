26 Ocak 2022, Çarşamba
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İstanbul'da kar çilesi! Ara sokaklar buz pistine döndü
İstanbul’da kar nedeniyle kapanan ara sokaklarda çalışma yapılmayınca vatandaşlar zorluk yaşadı. Tuzlama ve küreme çalışması yapılmayan sokaklarda zor anlar yaşadı. Çalışma yapılmayan ara sokaklarda zorlu mücadele sürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.