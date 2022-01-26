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İstanbul'da kar çilesi! Ara sokaklar buz pistine döndü

A Haber
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Giriş: 26.01.2022 15:51
İstanbul’da kar nedeniyle kapanan ara sokaklarda çalışma yapılmayınca vatandaşlar zorluk yaşadı. Tuzlama ve küreme çalışması yapılmayan sokaklarda zor anlar yaşadı. Çalışma yapılmayan ara sokaklarda zorlu mücadele sürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
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