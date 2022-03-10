İstanbul’da kar ani bastırdı | Yollar beyaza büründü! A Haber ekipleri sahada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarında ardından İstanbul’a beklenen kar geldi. Yoğun kar yağışı İstanbul genelinde etkisini gösterdi ve yollar beyaza büründü. A Haber ekipleri İstanbul’un çeşitli noktalarından son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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