10 Mart 2022, Perşembe
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İstanbul’da kar ani bastırdı | Yollar beyaza büründü! A Haber ekipleri sahada
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarında ardından İstanbul’a beklenen kar geldi. Yoğun kar yağışı İstanbul genelinde etkisini gösterdi ve yollar beyaza büründü. A Haber ekipleri İstanbul’un çeşitli noktalarından son gelişmeleri canlı yayında aktardı.