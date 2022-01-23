23 Ocak 2022, Pazar
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İstanbul'da kar alarmı | Vali Yerlikaya: Karayolları ekibimiz 258 araç ile çalışmalarını sürdürüyor
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken bazı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentin bazı ilçelerinde kar birikmesi nedeniyle ara sokaklara araç giriş ve çıkışı yapılamıyor. TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve ana arterlerde kara ulaşımı sorunsuz sağlanırken bazı deniz seferleri iptal edildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" uyarısında bulundu.