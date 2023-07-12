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İstanbul’da kan donduran olay! Sürücü 5 yaşındaki çocuğu fark etmedi: Başını ezdi

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Giriş: 12.07.2023 13:22
Güncelleme:12.07.2023 13:22
Kan donduran olay geçen gün İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde dönüş yapan sürücü 5 yaşındaki çocuğu fark etmedi: Kafasını ve bacaklarını ezdi. O anlar anbean böyle görüntülendi...
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