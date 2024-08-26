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İstanbul'da kan donduran olay! Site içerisinde silahlar konuştu: 1 ölü, 3 ağır yaralı

İstanbul'da kan donduran olay! Site içerisinde silahlar konuştu: 1 ölü, 3 ağır yaralı

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Giriş: 26.08.2024 08:48

Esenyurt'ta bir site içerisinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı. Silah seslerine çıkan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Esenyurt'ta silahlı çatışmanın yaşandığı site

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiye ilk müdahalede bulunarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Sancar'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Olay yerine gelen polis ekipleri site içerisinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında adrese sevk edilen özel harekat polisi ve çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde detaylı çalışma yapan ekipler, sitenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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