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İstanbul’da kan donduran olay! 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşüp öldü

İHA
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Giriş: 13.12.2022 09:42
Güncelleme:13.12.2022 09:42
İstanbul’da ablasıyla odasında oynayan 2 yaşındaki erkek çocuk, pencerenin yanındaki masaya çıkıp 5. kattan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen çocuk, ağır yaralı olarak ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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