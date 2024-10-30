İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Kuzenini bayıltıp öldürdü

Bursa'da yaşayan Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Talip Y.'nin ailesinin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip y., Şahin'i bıçaklayarak öldürdü.

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