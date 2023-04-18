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İstanbul'da kan donduran cinayet! 'Karımı öldürdüm' ihbarından sonra...

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Giriş: 18.04.2023 12:43
İstanbul Bağcılar'da kan donduran bir olay meydana geldi. 70 yaşındaki Hüseyin Turan, eşi Sevim Turan'ı pompalı tüfekle öldürdü. Polise kendini ihbar eden cani, aynı silahla intihar etti.
İstanbul’da kan donduran cinayet!
İstanbul'da kan donduran cinayet!
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