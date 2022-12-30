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İstanbul’da kamyonetle gelen hırsızlar evin bahçesindeki malzemeleri çaldı! O anlar kamerada

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Giriş: 30.12.2022 09:16
İstanbul’da kamyonetle gelen hırsızlar bahçedeki malzemeleri çalarak kaçtı. Yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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