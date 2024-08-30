İstanbul’da kamyonet sitenin bahçesine uçtu

Son dakika haberleri... Başakşehir'de bir kamyonet sitenin bahçesine uçtu. Gelen ilk bilgilere göre şoför yağış sebebiyle kaygan yolda kontrolü kaybetti ve site bahçesine uçtu.

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