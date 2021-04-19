19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da kahvehanede polise yakalanan vatandaş tuvalet kağıdını maske yaptı

İstanbul’da kahvehanede polise yakalanan vatandaş tuvalet kağıdını maske yaptı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2021 11:25
Esenyurt'ta kısıtlamada açık olan kahvehaneye ekipler baskın yaptı. Polisin baskını sırasında ilginç anlar yaşanırken 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı. Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.
İlk kez görüldü! İsmini 'Adana' koydular
İlk kez görüldü! İsmini 'Adana' koydular
4 yaşındaki kızını evde bırakan anne çileden çıkardı!
4 yaşındaki kızını evde bırakan anne çileden çıkardı!
Bu maskenin dünyada benzeri yok!
Bu maskenin dünyada benzeri yok!
İşte yeni vaka haritası! 26 kat arttı! Korkutan tablo! İşte kritik 5 il
İşte yeni vaka haritası! 26 kat arttı! Korkutan tablo! İşte kritik 5 il
Kanlı çatışma sosyeteye uzandı
Kanlı çatışma sosyeteye uzandı
Otoyolda sıra dışı manzara!
Otoyolda sıra dışı manzara!
Şok etkisi yaratan karar: Tecavüz var, delil yok
Şok etkisi yaratan karar: Tecavüz var, delil yok
Aslan zürafayı gözüne kestirirse! Dehşete düşüren fotoğraflar
Aslan zürafayı gözüne kestirirse! Dehşete düşüren fotoğraflar
Türkiye için çöl tozu uyarısı!
Türkiye için çöl tozu uyarısı!
Dehşet anları! Ölüme böyle gitti
Dehşet anları! Ölüme böyle gitti
Sokak ortasında pompalı dehşeti! Böyle öldürdü
Sokak ortasında pompalı dehşeti! Böyle öldürdü
Tam bir şifa deposu
Tam bir şifa deposu
Daha Fazla Video Göster