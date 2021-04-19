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İstanbul’da kahvehanede polise yakalanan vatandaş tuvalet kağıdını maske yaptı
Esenyurt'ta kısıtlamada açık olan kahvehaneye ekipler baskın yaptı. Polisin baskını sırasında ilginç anlar yaşanırken 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı. Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.