İstanbul’da kahvehanede polise yakalanan vatandaş tuvalet kağıdını maske yaptı

Esenyurt'ta kısıtlamada açık olan kahvehaneye ekipler baskın yaptı. Polisin baskını sırasında ilginç anlar yaşanırken 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı. Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.