08 Eylül 2022, Perşembe
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İstanbul’da kadına yumruklu dayak! Polisler anında yakaladı
İstanbul’da bir şahıs, konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri anlık müdahaleyle kadını kurtarıp şahsı ise gözaltına aldı. Cani eşin kadını defalarca yumrukladığı anlar kameralara yansırken, vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitmesi ise “pes” dedirtti.