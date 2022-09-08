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İstanbul’da kadına yumruklu dayak! Polisler anında yakaladı

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Giriş: 08.09.2022 12:03
İstanbul’da bir şahıs, konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri anlık müdahaleyle kadını kurtarıp şahsı ise gözaltına aldı. Cani eşin kadını defalarca yumrukladığı anlar kameralara yansırken, vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitmesi ise “pes” dedirtti.
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