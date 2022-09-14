14 Eylül 2022, Çarşamba
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İstanbul’da kadına şiddet anı! Otomobil içinde darbetti
İstanbul’da cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. Şiddet anını araç içi kamerasıyla çeken vatandaş ise durumu görmezden gelmeyerek polise bildirdi.