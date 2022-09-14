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İstanbul’da kadına şiddet anı! Otomobil içinde darbetti

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Giriş: 14.09.2022 12:01
İstanbul’da cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. Şiddet anını araç içi kamerasıyla çeken vatandaş ise durumu görmezden gelmeyerek polise bildirdi.
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