05 Şubat 2022, Cumartesi
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İstanbul'da kadına çarpan minibüs sürücüsü kaçtı
İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına minibüs çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının kalçasında ve ayaklarında Kırık olduğu öğrenildi. Polis kaçan sürücüyü arıyor.