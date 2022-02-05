İstanbul'da kadına çarpan minibüs sürücüsü kaçtı

İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına minibüs çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının kalçasında ve ayaklarında Kırık olduğu öğrenildi. Polis kaçan sürücüyü arıyor.

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