04 Nisan 2022, Pazartesi
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İstanbul’da kadın cinayeti! Zorla sokağa götürüp öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında tabancayla öldüren saldırgan daha sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlının hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi.