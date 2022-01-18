18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da kadın cinayeti! Eşini plastik kelepçeyle öldürdü: Gelin beni alın

İstanbul'da kadın cinayeti! Eşini plastik kelepçeyle öldürdü: Gelin beni alın

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2022 11:20
İstanbul Ataşehir'de bir kişi, karısını plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyen katil zanlısı gözaltına alırken, emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar bulunduğunu söyledi.
Eşini plastik kelepçeyle öldürdü!
Eşini plastik kelepçeyle öldürdü!
Kayıp balıkçı bulundu mu?
Kayıp balıkçı bulundu mu?
35 yıldır kimliksiz yaşıyor! Yetkililere seslendi
35 yıldır kimliksiz yaşıyor! Yetkililere seslendi
Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar yağışı!
Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar yağışı!
İstanbul’a kar geliyor!
İstanbul'a kar geliyor!
3 senedir gözlerini kapatamıyor!
3 senedir gözlerini kapatamıyor!
Sapık doktor hastasını uyutup tecavüz etti!
Sapık doktor hastasını uyutup tecavüz etti!
Sivas’ta köye inen 8 kurt köpeği parçaladı!
Sivas'ta köye inen 8 kurt köpeği parçaladı!
Kayseri’de 4.9’luk deprem
Kayseri'de 4.9'luk deprem
Motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada
Motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Ahmet Çalık’ın Kur’an okuduğu video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
Ahmet Çalık'ın Kur'an okuduğu video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
Daha Fazla Video Göster