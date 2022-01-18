18 Ocak 2022, Salı
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İstanbul'da kadın cinayeti! Eşini plastik kelepçeyle öldürdü: Gelin beni alın
İstanbul Ataşehir'de bir kişi, karısını plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyen katil zanlısı gözaltına alırken, emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar bulunduğunu söyledi.