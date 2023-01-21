İstanbul’da kadavradan alınan böbrek nakli sonrası anne oldu! "Hayatım bitti derken, mutluluğun formülünü buldum"

İstanbul’da yaşayan Ümran Mantar'ın iki böbreği de iflas etti. 'Hayatım bitti' dediği noktada diyaliz için gittiği hastanede hayatının aşkı ile tanışıp evlendi. Ümran Mantar için kadavradan böbrek nakli yapıldı. Çiftin mutluluğu için tek eksiği artık bir bebekti. Çift, organ nakli sonrası kişiye özgü uygulanan tüp bebek tedavisiyle kızları Zeynep'i kucağına aldı. Ümran Mantar; "Hayatım bitti derken, mutluluğun formülünü buldum. Diyalizde gelen aşk, böbrek nakli ve kızım Zeynep. Kızımız hayatımızda eksik olan rengimizmiş" dedi.