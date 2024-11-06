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İstanbul’da kaçak silah operasyonu

İstanbul’da kaçak silah operasyonu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 13:07
İstanbul’da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 200 yivsiz av tüfeği ile 50 yivsiz av tüfeği namlusu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
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