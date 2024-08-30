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İstanbul’da kaçak kırtasiye ürünü operasyonu! 40 milyon TL…

İstanbul’da kaçak kırtasiye ürünü operasyonu! 40 milyon TL…

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 10:31
İstanbul'da 2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, emniyet ekipleri kaçak kırtasiye ürünlerine yönelik operasyon düzenledi. Piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon adet kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı.
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Kaçak kırtasiye ürünü operasyonu! 40 milyon TL…
Kaçak kırtasiye ürünü operasyonu! 40 milyon TL…
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