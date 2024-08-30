İstanbul’da kaçak kırtasiye ürünü operasyonu! 40 milyon TL…

İstanbul'da 2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, emniyet ekipleri kaçak kırtasiye ürünlerine yönelik operasyon düzenledi. Piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon adet kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN