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İstanbul'da kaçak gözlük operasyonu! Tam 355 milyon değerinde

İstanbul'da kaçak gözlük operasyonu! Tam 355 milyon değerinde

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 12:09
İstanbul'da kaçak güneş gözlükleri piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İki ilçede yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 355 milyon liralık kaçak güneş gözlükleri ele geçirildi. Ayrıntılarını A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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Kaçak gözlük operasyonu! 355 milyon değerinde
Kaçak gözlük operasyonu! 355 milyon değerinde
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