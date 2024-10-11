11 Ekim 2024, Cuma
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İstanbul'da kaçak gözlük operasyonu! Tam 355 milyon değerinde
İstanbul'da kaçak güneş gözlükleri piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İki ilçede yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 355 milyon liralık kaçak güneş gözlükleri ele geçirildi. Ayrıntılarını A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.