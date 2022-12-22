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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 95 kişi yakalandı

İHA
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Giriş: 22.12.2022 13:30
İstanbul'da ev ve iş yerlerini kaçak göçmenlere kiralayan veya oturdukları evlerde kalmalarına izin veren ev sahiplerine yönelik, 6-20 Aralık tarihlerinde, Bağcılar ve Esenyurt'ta 14 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, farklı uyruklarda 95 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
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