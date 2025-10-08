İstanbul’da İsrail protestoları sürüyor

08 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 08.10.2025 16:57
Masum sivilleri barış görüşmeleri sırasında attığı bombalarla öldürmeyi sürdüren ve 4 günde 120 sivilin ölümüne sebep olan İsrail'i protestolar sürüyor. İstanbul Sirkeci'de bir restoran zincirinin şubesi önünde toplanan 25 genç, ellerinde Filistin Bayrakları ile terör devleti İsrail'in soykırımı durdurmasını istedi. Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'i protesto için restoran zincirinin önünde bir araya gelen vatandaşlar soykırıma tepki gösterdi.
