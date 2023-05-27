27 Mayıs 2023, Cumartesi
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İstanbul’da İSKİ işçileri esnafa saldırdı! Gece yarısı çalışma yapınca...
Dehşete düşüren olay geçen gün İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı işçiler ile mahalle sakinleri arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, işçiler mahallede esnaflık yapan Turgay Bayraktar'ı darbetti. Bayraktar'da iş yerinden aldığı beyzbol sopasıyla işçilere saldırdı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.