İstanbul’da iskele çöktü! İskele altında kalan 2 işçi ağır yaralandı

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin dış bakımı ve boya işlemlerini gerçekleştiren 2 işçi kurdukları iskele sisteminin çökmesi ve halatların kopması sonucu düştü. Ağır yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN