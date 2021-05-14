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İstanbul'da intihar girişiminde ilginç anlar: Oktay Kaynarca’yı çağırın

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Giriş: 14.05.2021 10:59
Güncelleme:14.05.2021 11:04
Beşiktaş’ta önceki gün saat 16.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Park Sokak üzerinde zabıta ekipleri tarafından malzemelerine el konulduğunu iddia eden kağıt toplayıcı bir genç, yangın merdiveninin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerine “Oktay Kaynarca’yı çağırın” diyen genç, yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından ikna edilerek aşağıya indirildi. İlginç diyalogların yaşandığı anlar kameralara yansıdı.
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