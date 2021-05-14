İstanbul'da intihar girişiminde ilginç anlar: Oktay Kaynarca’yı çağırın

Beşiktaş’ta önceki gün saat 16.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Park Sokak üzerinde zabıta ekipleri tarafından malzemelerine el konulduğunu iddia eden kağıt toplayıcı bir genç, yangın merdiveninin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerine “Oktay Kaynarca’yı çağırın” diyen genç, yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından ikna edilerek aşağıya indirildi. İlginç diyalogların yaşandığı anlar kameralara yansıdı.