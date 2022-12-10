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İstanbul’da inşaat alanında göçük! İşçinin cansız bedeni çıkarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.12.2022 17:08
İstanbul’da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında bir işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile iş makinesi yönlendirildi. Göçük altında kalan 61 yaşındaki Turan Tuna'nın cansız bedeni çıkarıldı.
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