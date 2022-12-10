İstanbul’da inşaat alanında göçük! İşçinin cansız bedeni çıkarıldı

İstanbul’da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında bir işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile iş makinesi yönlendirildi. Göçük altında kalan 61 yaşındaki Turan Tuna'nın cansız bedeni çıkarıldı.