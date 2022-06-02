02 Haziran 2022, Perşembe
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İstanbul’da inşaat alanına düşen çocuk hayatını kaybetti!
İstanbul'da 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken inşaat alanındaki kolon demirlerinin üzerine düştü. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Çevre sakinleri, inşaat alanında yeterli önlem alınmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.