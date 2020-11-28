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İstanbul’da inanılmaz görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar

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Giriş: 28.11.2020 10:22
Güncelleme:28.11.2020 10:22
Küçükçekmece'de akılalmaz bir görüntü kayda geçti. Uzakta olduğu bahanesiyle üstgeçit kullanmayan çevre sakinleri ölümü göze alarak kendilerine bir yöntem buldu.

Metrelerce yüksekte bir kedi yolu ve karşıya geçmek için ölümü göze alanlar. Görüntüler akıl almaz ama gerçek. Bağcılar ve Küçükçekmece arasındaki kedi yolu akıllarınca zamandan kazanmak isteyenlerin geçiş noktası oldu.

BAHANE HEP AYNI: ÜST GEÇİT UZAKTA

Çevre sakinleri, ölümü göze alarak caddenin üzerindeki kedi yolundan karşıya geçiyor. Üstelik de emekleyerek ne yapılan uyarılar ne de ölüm tehlikesi onların umrunda. Şaşkın bakışlara rağmen hemen her gün işte bu yolu kullanarak karşıya geçiyorlar.

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