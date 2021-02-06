İstanbul’da ilk kez nüfus geriledi! İstanbul’da nüfusu etkileyen nedenler neler?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre İstanbul'da nüfus ilk kez geriledi. Ortanca ve yaşlı grup yükselirken genç nüfusta azalma görüldü. Peki 2020 yılında yaşanan gerilemenin sebepleri neler? Gelecekte İstanbul'u nüfus açısından neler bekliyor?

İstanbul artan kalabalığıyla bitmeyen trafiğiyle meşhur ancak 2020 yılında İstanbul'un nüfusu ilk defa düşüş gösterdi.

İSTANBUL'UN NÜFUSUNU HANGİ SEBEPLER ETKİLEDİ?

Toplum Bilimleri Uzmanı Dr. Tuğba Aydın Öztürk, pandemi ve evden çalışmaya geçmenin önemli etkenler arasında olduğunun altını çizdi. Doğurganlığın azalması da nüfusun azalmasına sebep olan bir başka etken.

Dr. Tuğba Aydın Öztürk yaşlı nüfusun artışı nedeni ile yaşlı nüfusa barışık şehirlerin oluşturulması gerektiğini söylüyor. Öztürk, "Yaşlı nüfusun artması demek yaşam kalitesinin de artması anlamına geliyor. Burada büyük şehirlere görevler düşüyor. Yaşlı nüfusla barışık yönelik şehirler oluşturulmalı." dedi.