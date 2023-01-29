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İstanbul’da ilk kar başladı

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Giriş: 29.01.2023 00:59
Silivri’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü.

Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.

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