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İstanbul’da ilginç olay! Yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç baygınlık geçirdi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 09.07.2024 13:13
İstanbul Beykoz'da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgada genç bir kişi öldüresiye dövüldü. Aldığı darbelere dayanamayan adam baygınlık geçirdi.
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Yol verme baygınlık geçirdi
Yol verme baygınlık geçirdi
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