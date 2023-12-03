03 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da ilginç olay! Pencereye çıkıp yardım istedi esnaflar kurtardı

İstanbul'da ilginç olay! Pencereye çıkıp yardım istedi esnaflar kurtardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2023 13:59
İstanbul Bahçelievler'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi pencereye çıkarak "Gasbediliyorum" diye bağırdı. Şahıs çevredeki esnaflar tarafından kurtarılırken, yabancı uyruklu kişi, polis merkezine götürüldü.
Muharrem Ertaş’ın vefatının yıl dönümü!
Muharrem Ertaş’ın vefatının yıl dönümü!
Mersin’de kalık festivali!
Mersin’de kalık festivali!
Pencereye çıkıp yardım istedi esnaflar kurtardı
Pencereye çıkıp yardım istedi esnaflar kurtardı
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Karanlıktan aydınlığa uzanan hikaye!
Karanlıktan aydınlığa uzanan hikaye!
Hayatta her şey insanlar için! Başkan Erdoğan engellilerle el ele: Sevgi ile aşılan engeller
Hayatta her şey insanlar için! Başkan Erdoğan engellilerle el ele: Sevgi ile aşılan engeller
Tarihi düğmeli evler korumaya alındı!
Tarihi düğmeli evler korumaya alındı!
Gümüş sanatını bastona nakşetti!
Gümüş sanatını bastona nakşetti!
Helal sana savcı! Bakın ne yaptı
Helal sana savcı! Bakın ne yaptı
Pazar akşamından itibaren yağışlı sistem geliyor!
Pazar akşamından itibaren yağışlı sistem geliyor!
Azimle geçen ömür!
Azimle geçen ömür!
Aşırı şeker tüketimi tehlike saçıyor!
Aşırı şeker tüketimi tehlike saçıyor!
Daha Fazla Video Göster