03 Aralık 2023, Pazar
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İstanbul'da ilginç olay! Pencereye çıkıp yardım istedi esnaflar kurtardı
İstanbul Bahçelievler'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi pencereye çıkarak "Gasbediliyorum" diye bağırdı. Şahıs çevredeki esnaflar tarafından kurtarılırken, yabancı uyruklu kişi, polis merkezine götürüldü.