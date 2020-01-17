İstanbul'da ilginç olay! Horoz kendisine taş atan postacıyı böyle kovaladı

İstanbul’ da sokakta yürüyen bir postacı yanında yürüyen horoza taş attı. Horoz ise kendisine taş atan postacıyı kovaladı. Horozun postacıyı kovalaması ve postacının kaçarak bir binaya saklandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul’da bir postacı, sokakta yürürken kendisine yaklaşan horoza taş attı . Horozun postacıdan intikamı ise sert oldu . Horoz, postacının peşini bırakmadı. Postacıyı takip eden horoz, iki kez saldırdı. Horoza direnmeye çalışan postacı, koşarak bir binaya sığınmak zorunda kaldı. Postacının horozla mücadelesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde postacının horozla mücadelesi ve kaçarak binaya sığınması görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla yüzlerce yorum aldı .