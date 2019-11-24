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24.11.2019

İstanbul'da ilginç olay! Dükkanının satıldığını mesajla öğrendi! Mal sahibine şok |Video

İstanbul Maltepe'de ilginç bir olay yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamından yıkılan binaya ait milyonluk dükkanın satıldığını iddia etti. Milyonluk dükkanın, yalnızca 109 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Tüm bu yaşananlar üstelik mal sahibinin haberi olmadan gerçekleştir. Mal sahibi dükkanlarının satıldığını ise cep telefonuna gele kısa mesajdan öğrendi. İşte yaşanan ilginç olayın perde arkası...

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