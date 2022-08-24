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İstanbul’da ilginç olay! Bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı

İHA
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Giriş: 24.08.2022 16:14
İstanbul’da bir kadın otoyola çıkarak araçların önüne atladı. Trafiği birbirine katan kadının ne yapmaya çalıştığını ise kimse anlayamadı. Yaşanan tuhaf olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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