24 Ağustos 2022, Çarşamba
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İstanbul’da ilginç olay! Bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı
İstanbul’da bir kadın otoyola çıkarak araçların önüne atladı. Trafiği birbirine katan kadının ne yapmaya çalıştığını ise kimse anlayamadı. Yaşanan tuhaf olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.