31 Ağustos 2023, Perşembe
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İstanbul'da iğrenç iddia: İki kız kardeş üvey babalarını baltayla yaraladı olayın perde arkası bambaşka çıktı
İstanbul Sultangazi'de iki kız kardeş, üvey babalarını uyuduğu sırada baltayla yaraladı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, olayın arkasında ise iğrenç bir iddia yattığı ortaya çıktı. Üvey babanın iki kardeşi taciz ettiği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.