13 Mayıs 2023, Cumartesi
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İstanbul'da İETT şoförü yolcularla tartıştı kontak kapattı!
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde dün yolcu ile tartışan İETT şoförü kontak kapattı. Bir süre otobüsü hareket ettirmeyen şoföre diğer yolcular tepki gösterdi. O anlar otobüsteki diğer yolcuların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.