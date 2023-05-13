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İstanbul'da İETT şoförü yolcularla tartıştı kontak kapattı!

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Giriş: 13.05.2023 10:02
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde dün yolcu ile tartışan İETT şoförü kontak kapattı. Bir süre otobüsü hareket ettirmeyen şoföre diğer yolcular tepki gösterdi. O anlar otobüsteki diğer yolcuların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İETT şoförü yolcularla tartıştı kontak kapattı!
İETT şoförü yolcularla tartıştı kontak kapattı!
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