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İstanbul'da İETT rezaleti büyüyor! "Klima bozuldu" diyerek yolcuları indirdi

İHA
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Giriş: 31.08.2022 11:23
İstanbul'da bitmek bilmeyen İETT rezaletine adeta her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Sultangazi'de görev yapan bir İETT şoförü, klimanın arızalandığını belirterek yolcuları indirdi. Mağdur olan vatandaşlar İETT sürücüsüne tepki gösterdi.
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