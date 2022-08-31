31 Ağustos 2022, Çarşamba
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İstanbul'da İETT rezaleti büyüyor! "Klima bozuldu" diyerek yolcuları indirdi
İstanbul'da bitmek bilmeyen İETT rezaletine adeta her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Sultangazi'de görev yapan bir İETT şoförü, klimanın arızalandığını belirterek yolcuları indirdi. Mağdur olan vatandaşlar İETT sürücüsüne tepki gösterdi.