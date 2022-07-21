21 Temmuz 2022, Perşembe
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İstanbul’da İETT dehşeti! Küçük çocuk metrelerce sürüklendi
İstanbul’da cadde üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü, önüne aniden fırlayan küçük çocuğa çarptı. İETT otobüsünün çarptığı küçük çocuk yolda metrelerce sürüklendi. İETT otobüsünün çaptığı küçük çocuk kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralandı. Olay çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.