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İstanbul’da İETT dehşeti! Küçük çocuk metrelerce sürüklendi

İHA
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Giriş: 21.07.2022 14:47
İstanbul’da cadde üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü, önüne aniden fırlayan küçük çocuğa çarptı. İETT otobüsünün çarptığı küçük çocuk yolda metrelerce sürüklendi. İETT otobüsünün çaptığı küçük çocuk kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralandı. Olay çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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İETT otobüsünün çocuğa çarptığı kaza kamerada!
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