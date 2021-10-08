İstanbul'da İETT çilesi! Vatandaş isyan etti: İşkenceye devam

Milyonlarca İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor. Pendik'te arıza yapan İETT otobüsü arıza yaparak yolun ortasında kaldı. Vatandaşların yolda kalmasının yanı sıra trafikteki sürücüler de sıkıntı yaşadı. İETT arızalarına isyan eden bir vantadaş, "Vatandaşa işkenceye devam" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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