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İstanbul'da İETT çilesi

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 15:02
İstanbul'da İETT otobüsü çilesi her geçen gün artıyor. Açıklanan verilere göre, İETT otobüslerinin arıza sayısında yüzde 56 artış oldu. Buna rağmen önlem alınmıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek son durumu aktardı.
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