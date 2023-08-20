İstanbul’da İETT çilesi

İstanbul'da İETT otobüsü çilesi her geçen gün artıyor. Açıklanan verilere göre, İETT otobüslerinin arıza sayısında yüzde 56 artış oldu. Buna rağmen önlem alınmıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek son durumu aktardı.

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