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İstanbul’da huzur durağı Gökmasalı Köyü! Köy fırını geleneği yaşatılıyor

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Giriş: 05.02.2022 12:01
Güncelleme:05.02.2022 12:02
Sadece temiz havası, organik yumurtası ya da taş fırından yayılan ekmek kokusuyla değil, insanlarının samimiyetiyle de çağırır köyler. İstanbul Şile'nin Gökmaslı Köyü de bunlardan bir tanesi. 670 yıllık tarihi köy, megakentte doğal güzelliklerinin yanı sıra geleneklerin de yaşatıldığı huzur duraklarından biri olarak öne çıkıyor.
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