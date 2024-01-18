İstanbul’da hızlı motosiklet dehşeti! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı

İstanbul Eyüpsultan'da hızla ilerleyen bir motosikletli yolun karşısına karşıya geçmek isteyen yaya ile bisikletliye çarparak kaçtı. Kazada 2 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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