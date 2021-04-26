İstanbul’da hırsızlar nalburdan bakır çubuk çaldı! Görenler hemen polise haber verdiler

Avcılar ilçesinde 21 Nisan Çarşamba günü Tahtakale Mahallesi'nde 2 kişi camını kırdıkları nalburdan topraklama için kullanılan bakır çubuk çaldı. İş yeri sahibi Mertcan Üstün, "Bizim sattığımız topraklama çubukları var, onları ve bir tane de koli alıp kaçıyorlar. Yaklaşık 9-10 bin lira arasında zararımız.'' dedi.