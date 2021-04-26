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İstanbul’da hırsızlar nalburdan bakır çubuk çaldı! Görenler hemen polise haber verdiler

DHA
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Giriş: 26.04.2021 10:31
Avcılar ilçesinde 21 Nisan Çarşamba günü Tahtakale Mahallesi'nde 2 kişi camını kırdıkları nalburdan topraklama için kullanılan bakır çubuk çaldı. İş yeri sahibi Mertcan Üstün, "Bizim sattığımız topraklama çubukları var, onları ve bir tane de koli alıp kaçıyorlar. Yaklaşık 9-10 bin lira arasında zararımız.'' dedi.
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