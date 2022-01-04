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İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda kişi gözaltına alındı

DHA
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Giriş: 04.01.2022 17:00
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde birçok ilçede daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi. 30 Şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde 30 kişinin bulunduğu daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Pendik'te bulunan Yeşilbağlar Mahallesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de katıldı. Baskın yapılan adreslerde hassas burunlu polis köpeği de görev aldı. Operasyon sonrası çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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